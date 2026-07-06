Подорожчання продуктів в Одесі продовжує впливати на споживчий ринок, передає видання Politeka.

За останній місяць зросли середні ціни на патраного коропа, варену ковбасу та пшеничне борошно.

Найбільше додала у вартості риба. Середня ціна кілограма патраного коропа досягла 374,50 гривні, що на 15 гривень більше, ніж на початку червня. У торговельних мережах Novus товар продають за 359 гривень, тоді як у Megamarket — за 390 гривень.

Позитивну динаміку також продемонструвала варена ковбаса «Алан Лікарська». Наразі середній показник становить 482,86 гривні за кілограм, що на 12,28 гривні перевищує рівень місячної давності. Залежно від магазину вартість коливається від 398,52 гривні в Metro до 547 гривень у Megamarket.

Не залишилося без змін і пшеничне борошно «Хуторок» у фасуванні 2 кілограми. Середній цінник зріс до 70,96 гривні, додавши 1,41 гривні за останній місяць. У Novus продукцію реалізують за 67,92 гривні, а в Megamarket — за 74 гривні.

Таким чином, Подорожчання продуктів в Одесі охоплює одразу кілька популярних категорій, що впливає на щоденні витрати покупців.

Експерти зазначають, що подальша динаміка залежатиме від сезонних чинників, логістичних витрат і політики торговельних мереж. Якщо ринкова ситуація не зміниться, окремі товари можуть і надалі поступово дорожчати.

Фахівці радять покупцям порівнювати ціни у різних магазинах, адже різниця між пропозиціями може бути досить відчутною.

Аналітики радять стежити за змінами цін, оскільки ситуація на продовольчому ринку залишається динамічною. Подальші зміни вартості залежатимуть від рівня попиту, витрат на логістику та обсягів поставок.

Джерело: Мінфін

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