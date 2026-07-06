Подорожчання проїзду в Сумах залишається предметом дискусії між владою, перевізниками та громадою.

Подорожчання проїзду в Сумах знову опинилося в центрі уваги після оприлюднення проєкту нового тарифу для міських маршруток, який передбачає збільшення вартості однієї поїздки з 15 до 20 гривень, передає видання Politeka.

Ініціативу підготувало міське управління транспорту на підставі звернень перевізників. Документ уже пройшов етап громадського обговорення, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

Перевізники пояснюють необхідність перегляду вартості значним зростанням витрат. За останні роки подорожчали пальне, запасні частини, мастильні матеріали, шини, а також збільшилися витрати на оплату праці й податкові платежі. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває реальних витрат на обслуговування маршрутів.

Водночас начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що наразі не підтримує зміну ціни. Він наголосив, що будь-які розрахунки мають пройти детальну перевірку, а під час ухвалення рішення необхідно врахувати інтереси як перевізників, так і пасажирів.

Під час громадського обговорення мешканці могли надсилати свої пропозиції протягом місяця. Втім, представники Асоціації сумських перевізників повідомили, що офіційних альтернативних розрахунків або зауважень вони не отримали.

Оприлюднені фінансові обґрунтування свідчать, що більшість маршрутів мають економічно розрахований тариф на рівні близько 20 гривень, а окремі напрямки — навіть вищий. При цьому експерти звертають увагу, що частина показників базується на дослідженнях пасажиропотоку, виконаних ще у 2018 році, тоді як після пандемії та повномасштабної війни транспортна ситуація суттєво змінилася.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Сумах залишається предметом дискусії між владою, перевізниками та громадою, адже сторони по-різному оцінюють необхідність перегляду тарифів.

Коли саме буде ухвалене остаточне рішення щодо нової вартості поїздок, наразі офіційно не повідомляється.

Джерело: cukr

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Сумах: про які ключові зміни відомо

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області: якими тепер будуть платіжки

Як повідомляла Politeka, Пасажирам у Сумській області радять заздалегідь планувати поїздки: вводиться новий графік руху поїздів