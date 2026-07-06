Фахівці будуть виконувати важливі роботи, тому вводять графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 7 липня.

Жителів Дніпропетровської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 7 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 7 липня запроваджуються у зв'язку з технічним обслуговуванням енергетичної інфраструктури. Фахівці перевірятимуть стан обладнання, виконуватимуть ремонт мереж та усуватимуть потенційні несправності.

Як повідомили, у межах міста Жовті Води 7 липня з 07:30 до 18:00 триватимуть профілактичні роботи. Через це без електроенергії тимчасово залишаться жителі на вулицях:

Березнева — 20, 22, 24, 24А, 26–40 (парні), 42Б

Героїв України — 2/1

Заводська — 1, 1Б, 2, 2А, 3–7

Залізнична — 2А

Івана Богуна — 1–27 (непарні), 73

Олеся Гончара — 16–26 (парні), 27–39, 41–49 (непарні)

Вокзальний пров. — 1–23 (непарні)

Єдності пров. — 1–16, 18–24 (парні)

Західний пров. — 1, 2, 2А, 3–22, 22А, 23–28

Райдужний пров. — 1–7 (непарні)

Східний пров. — 1–28

Херсонеський пров. — 1–15, 17–23 (непарні), 23А

Планові відключення також заплановані у місті Вільногірськ. Тут електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 12:00 для окремих будинків на вулицях:

Садова — 30, 32

Юрія Устенка — 23, 25

Криничанська — 1

Час відключення: 07.07.2026, 08:00–17:30

Центральна — 60Б, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А

бульвар Миру — 11, 11А, 11Б

Садова — 30, 32

Юрія Устенка — 23, 25

Криничанська — 1

Крім того, графіки відключення світла 7 липня діятимуть у селі Зарічне. З 08:00 до 18:00 без електроенергії тимчасово залишаться споживачі, які мешкають на вулицях:

Буркіна — 4

Захисників України — 1–11 (непарні)

Курсантська — 13

Мережева — 1, 23

Молодіжна — 2А, 8, 9.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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