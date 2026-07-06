Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що росіяни не випадково запускають свої високоточні ракети на житлові будинки, вони хочуть, щоб Україна відповідала симетрично, за що втратить партнерів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, багато хто, зокрема, і за кордоном запитують, навіщо росіяни бомблять мирні будинки в Україні, деякі навіть вважають, може, випадково. Проте, наголошує він, у росіян балістичні та крилаті ракети високої точності, вони не можуть випадково влучити у 20 житлових будинків, тут немає простої відповіді.

«Просто хочуть вбити всіх киян поступово? Це якось повільно. Виходить, що на одного вбитого киянина потрібна одна балістична ракета, тобто кожен убитий киянин коштуватиме росії 3 млн доларів. Щоб убити 4 млн киян, потрібно 12 трлн. Стільки навіть у Ілона Маска немає. Уся росія коштує у 6 разів менше, розумієте? І це лише Київ, це не вся Україна. Тобто начебто нелогічно», – коментує Михайло Шейтельман.

Але є думка, розповідає він, що путін ударами по житлових будинках хоче змусити Зеленського відповідати так само, тобто бомбардувати багатоповерхівки в росії, тоді кремль підключить медіа по всьому світу, у Європі почнуться мітинги, Мерц і Макрон не зможуть закривати на це очі. І це порівнюється з тим, наголошує експерт, що сталося в Ізраїлі, на який напали, а потім почали скаржитися, що він б'є по мирних будинках, і вже половина світу проти Ізраїлю.

«Тому не треба відповідати симетрично, не треба пропонувати знести всі їхні будинки. Ні, давайте їх переможемо і змусимо заплатити за все: злочинці сядуть у в'язницю, найголовніші злочинці – у Гаагу, а решта громадян рф виплачуватимуть репарації так, щоб не кортіло найближчим поколінням розпочинати наступну війну. Це наш метод. А діяти тероризмом у відповідь на тероризм ми не можемо, інакше ми поставимо себе у незручне становище. Я зараз про совість не говорю. Ми не маємо права, тому що програємо, якщо перетворимося на варварів», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Україна має ініціювати морську блокаду рф.

Також Politeka писала, що Шейтельман пояснив, чому США просто зобов'язані постачати нам Patriot проти російської балістики.