Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало наслідком загального збільшення витрат у сфері поводження з побутовими відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відбулося у Жмеринській громаді після затвердження нової вартості вивезення побутових відходів, які надає підприємство «БРАВІС», повідомляє видання Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, проаналізувавши економічні показники роботи надавача послуг. Необхідність перегляду пояснили суттєвим збільшенням витрат, які впливають на формування кінцевої ціни.

Серед головних чинників — подорожчання пального на 38,2%, зростання земельного податку на 17,7%, орендної плати за державні ділянки на 21,5%, а також підвищення вартості оренди спеціалізованої техніки на 50%. Крім цього, врахували збільшення екологічного збору на 13,6% і мінімальної заробітної плати на 8,1%.

На остаточні розрахунки також вплинули зміни графіків вивезення побутових відходів, через що змінилася структура виробничих витрат.

Оновлені розцінки різняться залежно від типу житла. Для мешканців приватного сектору щомісячна плата становитиме 56,94 гривні на одну особу, тоді як для жителів багатоквартирних будинків — 55,82 гривні.

У громаді наголошують, що Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало наслідком загального збільшення витрат у сфері поводження з побутовими відходами та необхідності привести економічні розрахунки до актуальних умов.

Нові тарифи вже набрали чинності після офіційного затвердження рішення виконавчого комітету.

У місцевій владі зазначають, що надалі вартість послуг переглядатимуть з урахуванням економічної ситуації та змін основних складових собівартості.

Джерело: zhgazeta

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