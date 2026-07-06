Енергетики рекомендують жителям області завчасно підготуватися до графіків відключення світла у Миколаївській області на 7 липня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 7 липня будуть тривати через планові роботи на електромережах, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 7 липня запроваджуються у межах планового технічного обслуговування електромереж. Фахівці виконуватимуть перевірку повітряних ліній електропередач, заміну зношених елементів інфраструктури, а також усуватимуть виявлені несправності. Енергетики рекомендують жителям області завчасно підготуватися до тимчасових незручностей.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», з 8 до 17 години в селі Малахове будуть тривати додаткові знеструмлення через планові роботи. Вони охоплять такі адреси:

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Сонячна — 1, 1А, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 18, 18А, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 34, 36, 42

З 09:00 до 17:00 години ремонтні бригади працюватимуть у селі Новоподілля. На час виконання робіт без електроенергії залишаться окремі споживачі на вулицях:

Гагаріна — 5, 6, 7, 8А, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24

Новосельська — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46

У цей же день планові відключення торкнуться і селища Тронка. З 09:00 до 17:00 години електропостачання буде тимчасово припинене для частини абонентів, які проживають на таких вулицях:

Банна — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 12/1, 14, 18, 20

Військова — 1, 7, 11

Нова — 1, 2, 3, 4, 5

Спортивна — 1, 3, 5, 10, 13

Степова — 1, 1А, 2, 3А, 4, 4/1, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26.

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