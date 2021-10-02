Боксер Іван Редкач зробив нову заяву щодо українців

Український спортсмен вирішив заступитися за Олександра Усика і знову образив український народ.

Редкач опублікував у себе в Instagram скріншот новини з сайту РФ: "російський громадянин України": боксер Усик збирається їхати в Крим".

Заголовок розлютив боксера і він вирішив висловити свою думку про українців, незважаючи на те, що матюкав був розміщений на російському сайті.

"Не поф * г, куди він поїде? Ось народ в Україні дикий. Я теж хочу в Крим. Розумничка, Саша", – написав Редкач.

До слова, Іван Редкач, якому запропонували громадянство РФ, озвучив свою остаточну відповідь

35-річний боксер, який народився на Сумщині, а зараз живе і тренується в США, заявив, що дуже любить Україну і не за які спокуси не поміняв громадянство.

"Шановні хейтери і мої дорогі друзі, громадянство України я не поміняв. Ні за які спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент", - написав спортсмен.

Свій пост він супроводив відео, на якому тримає український паспорт. У кадрі також звучить пісня групи "Грінджоли" "Разом нас багато".

Зазначимо, що раніше Іван Редкач заявляв, що росіяни йому пропонували змінити громадянство і навіть обіцяли заплатити 500 тисяч доларів за це.

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