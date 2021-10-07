Кабінет Міністрів України вніс деякі зміни, що стосуються бюджету Пенсійного фонду, які повинні допомогти в перерахунку відповідних виплат.

Постановою Кабміну №1033 від шостого жовтня цього року були внесені зміни, які стосуються пенсійних виплат. Про це інформує Politeka.net з посиланням на повідомлення ПФУ в Фейсбук.

Так, доходи і видатки бюджету ПФУ збільшили до 18,5 млрд грн, тепер дохідна і видаткова частини склали - 516,8 млрд грн. Після цього планується перерахувати пенсії.

Таким чином, планується провести індексацію соцвиплат пенсіонерам, здійснити доплату в розмірі до 2000 грн військовим пенсіонерам, підвищити мінімальну пенсію по інвалідності в результаті аварії на ЧАЕС, ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1 категорії, здійснити щомісячну доплату пенсіонерам з інвалідністю 1 групи.

Зазначені виплати проходитимуть за рахунок коштів ПФУ, бюджет якого збалансований ,та коштів по перерозподілу видатків споживання, передбачених розпорядженням Кабміну.

Зазначимо, у 2022 році 60-річні українці зі стажем 29 років матимуть право вийти на пенсію, а в 63 роки потрібно від 19 до 29 років стажу, в 65 років – мінімум 19 років. З кожним роком вік виходу на пенсію буде збільшуватися.

Примітно, що у 2021 році були скасовані соцпенсії, які надавали тим, кому не вистачає стажу.

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