Директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький розповів, чи справді можна сказати, що у сучасному світі відбувається поступове відмирання бібліотек.

Про це він розповів у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило».

Видавець порівнює бібліотеку із сайтом новин: «Туди читачі перестають заходити, якщо зміст там не оновлюється. А якщо в бібліотеку щомісяця завозити нові книги, то вона буде жити».

Водночас Красовицький зауважує, що книжкові магазини значно програють бібліотекам у тому плані, що в них новинки з’являються пізніше. Як він пояснює, бібліотека просто платить, отримує і роздає книги читачам, а ось магазини мають багато різних постачальників, із чим можуть виникнути певні проблеми. «І люди знають, що, якщо вони побачили на сайті видавництва нову книгу, то через місяць вони побачать її в бібліотеці», - підкреслює видавець.

Отже, констатує він, відмирання бібліотек пов’язане лише із застарілим асортиментом. Аби не бути голослівним, Красовицький порівнює ситуацію в Україні та Росії, хоч зазвичай про останню позитивно і не говориться. Зокрема, каже гість програми, московська мерія купує книжкові новинки для бібліотек кожні два тижні, а ось в українській столиці це відбувається раз на рік. «На це відпускають обмежені суми – до мільйона гривень. Для бюджету Києва це сума символічна», - підкреслює він.

Як повідомляла Politeka, Красовицький розповів, чи справді електронні та аудіокниги вбивають книги паперові.

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