Відомий український педіатр Євген Комаровський поділився мудрістю з молодими батьками, як не нашкодити своїми діями власній дитині.

Про це доктор Комаровський повідомив у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Євген Олегович попередив українців, щоб ті просили родичів і всіх, хто може опинитися поруч з їх дитиною, ні в якому разі не давати гостинців.

"Ніяких годувань, ніяких частувань і ніяких спроб проявити свою любов солодким або смачно-красивим! Дитині дають їжу тільки батьки або уповноважені ними спеціально проінструктовані люди. Тільки вони знають, коли, що і в якій кількості можна. Всім іншим - не можна!", - категорично заборонив Комаровський.

Користувачі бурхливо обговорюють пораду доктора. Варто зазначити, не всі згодні з Євгеном Олеговичем:

"Бабусям цього не зрозуміти😁"

"Перш ніж пригостити дитину, завжди питаю дозвіл батьків👍"

"Чому така агресія до бабусь? Навпаки радійте, що ваші батьки ще живі і можуть дарувати свою любов вашим дітям!"

"Ну, без фанатизму важливо. Дитина повинна вчитися взаємодіяти з різними членами сім'ї"

"Ой яка я погана мати 😂 Всі годують, всі дають солодке - бабуся, тітка, а і не заперечують 😂"

Нагадаємо, дружина і діти Євгена Комаровського, яких він приховує від зайвих очей: як виглядають і чим займаються.

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