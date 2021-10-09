Певна категорія громадян може отримати надбавку до пенсії, українцям роз'яснили, хто в числі щасливчиків і скільки саме вони можуть отримати.

Мова про надбавку до пенсії за доглядом, йдеться в повідомленні "Пенсійного кур'єра". Згідно з постановою Кабміну про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, право на встановлення надбавки мають особи з інвалідністю I групи, а також самотні особи з інвалідністю II і III групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку.

Крім того, на доплату можуть претендувати також одинокі одержувачі пенсій за віком і за вислугу років, яким необхідний постійний догляд.

Розмір надбавки становить 50 гривень.

У Мінсоцполітики уточнюють, що перераховані вище категорії громадян можуть оформити послугу "догляд вдома". Вона передбачає допомогу у веденні домашнього господарства, самообслуговуванні або догляді за дитиною з інвалідністю.

Українці активно обговорюють надбавку в соцмережах:

"Нічого собі. Вони що там зовсім захворіли голову"

"Дуже велика надбавка... 50 гривень не вистачить навіть на памперси"

"50 грн - це три кіло яблук на базарі🤔"

"Це знущання або як ще назвати цю турботу від держави?"

"Хіба можна так знецінювати людину? ((("

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