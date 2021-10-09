Певна категорія громадян може отримати надбавку до пенсії, українцям роз'яснили, хто в числі щасливчиків і скільки саме вони можуть отримати.
Мова про надбавку до пенсії за доглядом, йдеться в повідомленні "Пенсійного кур'єра". Згідно з постановою Кабміну про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, право на встановлення надбавки мають особи з інвалідністю I групи, а також самотні особи з інвалідністю II і III групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку.
Крім того, на доплату можуть претендувати також одинокі одержувачі пенсій за віком і за вислугу років, яким необхідний постійний догляд.
Розмір надбавки становить 50 гривень.
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У Мінсоцполітики уточнюють, що перераховані вище категорії громадян можуть оформити послугу "догляд вдома". Вона передбачає допомогу у веденні домашнього господарства, самообслуговуванні або догляді за дитиною з інвалідністю.
Українці активно обговорюють надбавку в соцмережах:
"Нічого собі. Вони що там зовсім захворіли голову"
"Дуже велика надбавка... 50 гривень не вистачить навіть на памперси"
"50 грн - це три кіло яблук на базарі🤔"
"Це знущання або як ще назвати цю турботу від держави?"
"Хіба можна так знецінювати людину? ((("
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