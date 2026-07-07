Графіки відключення світла у Миколаївській області на 8 липня пов'язані роботами, що проводитимуть енергетики.

В Миколаївській області попередили про планові графіки відключення світла, які заплановані на 8 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 8 липня пов'язані з проведенням технічного обслуговування та ремонту електромереж. Енергетики проводитимуть перевірку повітряних ліній електропередач, заміну зношених елементів мережі та усуватимуть виявлені технічні несправності. Такі заходи покликані підвищити надійність електропостачання.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», у селі Ковалівка ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. У цей період електропостачання буде тимчасово відсутнє за такими адресами:

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Крім того, з 08:00 до 17:00 профілактичні роботи виконуватимуться у селі Новопавлівка. На час ремонту без електроенергії залишаться окремі будинки на вулицях:

Молодіжна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38А, 39, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 61

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17А, 18, 23, 27, 29, 32

У цей же день планові відключення світла торкнуться і населеного пункту Врадіївка. Роботи проводитимуться з 08:00 до 17:00, у зв'язку з чим електропостачання тимчасово припинять для споживачів, які проживають за такими адресами:

Вишнева — 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Героїв України — 8, 10

Грушевського — 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129

І. Врадія — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51/1

Степана Бандери — 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45.



Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів в Миколаївській області: які нові труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Миколаївській області: що відбувається з цінами.