Подорожчання продуктів у Кіровоградській області вже відображається не лише на ринку хліба.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області продовжується через збільшення витрат виробників і складніші умови доставки товарів, передає Politeka.

Експерти прогнозують, що найближчими місяцями тенденція збережеться.

Найвідчутніше зміни можуть торкнутися хлібобулочних виробів. За попередніми оцінками, протягом кварталу їхня вартість здатна зрости приблизно на 6%, тоді як щомісячне коригування становитиме близько 2%.

Представники галузі пояснюють, що виробництво стало дорожчим через підвищення цін на електроенергію, пальне, добрива, транспортні послуги, ремонт обладнання та оплату праці. Саме ці чинники найбільше впливають на кінцеву собівартість.

За підрахунками фахівців, витрати на обробіток полів нині перевищують попередні показники приблизно на 35–40%. Навіть достатній урожай поки не дозволяє повністю компенсувати таке зростання.

Водночас Подорожчання продуктів у Кіровоградській області вже відображається не лише на ринку хліба. Поступове збільшення цін фіксують також у сегментах молочної продукції, м'яса, овочів борщового набору та бакалії.

Додаткове навантаження створюють воєнні чинники. Логістика залишається дорожчою, підприємства відчувають нестачу працівників, а фінансування ускладнюється високою вартістю кредитних ресурсів.

Попри це, дефіциту продовольства у торговельних мережах не прогнозують. Водночас аналітики вважають, що витрати українських родин на щоденні покупки й надалі поступово збільшуватимуться.

Експерти радять стежити за ціновою динамікою, адже ситуація залежатиме від вартості енергоносіїв, логістики та нового врожаю.

Джерело: obozrevatel

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