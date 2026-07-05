Графік відключення води на тиждень з 6 по 12 липня в Чернігові також передбачає можливе зниження тиску та тимчасове погіршення якості питної води.

Графік відключення води на тиждень з 6 по 12 липня в Чернігові передбачає масштабні роботи з реконструкції магістрального водопроводу, через які частина мешканців тимчасово залишиться без водопостачання, передає Politeka.

За інформацією КП «Чернігівводоканал», перший етап оновлення мереж стартує 6 липня о 09:00. Фахівці ремонтуватимуть трубопровід діаметром 600 мм на вулиці Керченській. Завершити цей етап планують до 20:00 8 липня, тоді як увесь проєкт триватиме до кінця вересня.

У зазначений період подачу води повністю припинять для будинків №1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на вулиці Керченській, а також для юридичного споживача за адресою: вулиця Леоніда Пашина, 14.

Водночас Графік відключення води на тиждень з 6 по 12 липня в Чернігові також передбачає можливе зниження тиску та тимчасове погіршення якості питної води на вулицях Текстильників, Олександра Довгача, Дніпровській, Народного Руху, Степана Бандери, Харківській, Тероборони, Кримській, Ріпкинській, Старобілоуській, Ушинського й Жабинського.

Після завершення основних робіт 8 липня централізоване постачання не відновлять одразу для будинків №1, 1А, 1Б, 2, 3, 5А та 6А на Керченській. Вони залишатимуться без мережевого забезпечення до моменту підключення нового трубопроводу.

Комунальне підприємство повідомило, що на час виконання реконструкції облаштують точки роздачі питної води. Крім того, організують підвезення автоцистернами, тому жителів просять завчасно підготувати необхідний запас для побутових потреб.

Додаткову інформацію можна отримати за безкоштовним номером гарячої лінії КП «Чернігівводоканал» — 0800 50 50 51.

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