Робота для пенсіонерів у Вінницькій області представлена і вакансіями у транспортній галузі.

Робота для пенсіонерів у Вінницькій області залишається доступною у сфері громадського харчування, обслуговування та пасажирських перевезень, передає Politeka.

Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, стабільну оплату й готові розглядати кандидатів старшого віку.

У Жмеринці ресторан відкрив набір кухарів із заробітною платою 18–20 тисяч гривень. До колективу запрошують навіть людей без досвіду, оскільки навчання проводять безпосередньо на робочому місці. Працівникам також гарантують безкоштовне харчування, розвезення після зміни та, за потреби, житло.

Ще одна пропозиція доступна у Вінниці. Один із найбільших автоцентрів області шукає прибиральницю із доходом 15–17 тисяч гривень. Компанія забезпечує офіційне оформлення, сучасний інвентар, комфортні умови праці та повний соціальний пакет. Від кандидатів очікують відповідальності, охайності й уважності.

Водночас робота для пенсіонерів у Вінницькій області представлена і вакансіями у транспортній галузі. Сервіс таксі запрошує водіїв із власним автомобілем, пропонуючи 30–35 тисяч гривень та бонусні виплати. Серед переваг — вільний графік, значна кількість замовлень, знижки на пальне й можливість самостійно планувати робочий час.

Фахівці ринку праці зазначають, що дедалі більше компаній розширюють вимоги до кандидатів, відкриваючи вакансії для пенсіонерів. Найчастіше роботодавці роблять акцент на відповідальності, бажанні працювати та готовності швидко адаптуватися до нових обов'язків.

Аналітики відзначають, що кількість таких пропозицій поступово збільшується, адже досвідчені працівники залишаються затребуваними у різних сферах економіки.

Джерело: work.ua

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