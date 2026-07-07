Дефіцит продуктів в Миколаївській області продовжують розглядати як один із потенційних ризиків.

Дефіцит продуктів в Миколаївській області може стати одним із головних питань найближчих місяців через прогнози щодо ситуації на молочному ринку, передає видання Politeka.

Водночас експерти наголошують, що масового зникнення товарів із магазинів наразі не очікується.

Представники Асоціації виробників молока України пояснюють, що на галузь одночасно впливають кілька чинників. Серед них — наслідки війни, здорожчання пального через напружену ситуацію на Близькому Сході та збільшення витрат на вирощування кормів.

Такі обставини ускладнюють роботу фермерських господарств. Через вищу собівартість і невигідні закупівельні ціни виробники скорочують обсяги сировини, що відображається на всьому виробничому процесі.

Заступниця генерального директора профільної асоціації Олена Жупінас зазначає, що різкого стрибка цін найближчим часом не прогнозують. Проте восени окремі категорії молочної продукції можуть подорожчати приблизно на 15–25%.

Фахівці також допускають можливе скорочення запасів сирого молока через зменшення виробництва. Однак це, за їхніми словами, не означає, що покупці побачать порожні полиці.

Аналітики звертають увагу, що значна частина української сировини нині використовується для виготовлення продукції, яка експортується. Якщо виробництво скоротиться, насамперед можуть зменшитися обсяги постачання за кордон, тоді як внутрішні потреби залишаться забезпеченими.

Водночас Дефіцит продуктів в Миколаївській області продовжують розглядати як один із потенційних ризиків. За розвитком ситуації уважно стежать виробники, торговельні мережі та експерти аграрного ринку.

Джерело: fakty

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