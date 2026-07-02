Дефіцит продуктів в Запоріжжі, на думку аналітиків, можуть частково компенсувати закордонні поставки.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати помітнішим через прогнозоване скорочення врожаю кісточкових фруктів, що здатне позначитися на асортименті сезонної продукції у торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Основною причиною експерти називають несприятливі погодні умови.

За попередніми оцінками, урожай абрикосів у 2026 році може зменшитися на 40–60%. Для персиків також прогнозують істотне скорочення — приблизно на 30–50% у порівнянні з попередніми сезонами.

Фахівці пояснюють ситуацію весняними температурними перепадами. Похолодання під час цвітіння негативно вплинуло на формування зав'язі, через що обсяги майбутнього збору виявилися нижчими за звичний рівень.

Найбільше постраждали південні та центральні регіони, які традиційно забезпечують значну частину українського ринку абрикосами й персиками.

Водночас Дефіцит продуктів в Запоріжжі, на думку аналітиків, можуть частково компенсувати закордонні поставки. Серед можливих постачальників називають Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова. Проте швидко перекрити нестачу буде непросто через логістичні особливості.

Якщо прогноз підтвердиться, ціни на популярні літні фрукти можуть зрости на 20–80%. Остаточна вартість залежатиме від виду продукції, транспортних витрат і доступних обсягів.

Експерти зазначають, що зміни відбуватимуться поступово. Найбільше їх можуть відчути споживачі у період традиційно високого сезонного попиту.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов, результатів польових робіт, темпів імпорту та можливостей аграрного сектору забезпечувати стабільне наповнення внутрішнього ринку.

Джерело: agronews

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