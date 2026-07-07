Подорожчання проїзду в Миколаївській області називають вимушеним рішенням, спрямованим на покриття зростаючих експлуатаційних витрат.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області набуло чинності у Вознесенську, де з 1 липня почали діяти нові тарифи на автобусних маршрутах після рішення виконавчого комітету міської ради, передає видання Politeka.

Відтепер повна вартість однієї поїздки становить 20 гривень. Для пасажирів, які користуються пільгами, збережено спеціальний тариф у розмірі 10 гривень, а умови його застосування залишилися без змін.

У міській владі пояснюють перегляд вартості зростанням витрат перевізників. Найбільший вплив мають дорожче пальне, підвищення цін на запасні частини, технічне обслуговування автобусів, а також збільшення витрат на оплату праці водіїв і працівників підприємств.

Посадовці зазначають, що оновлені розцінки мають допомогти підтримувати належний технічний стан транспорту, забезпечувати регулярний рух маршрутів та безпечне перевезення пасажирів.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Миколаївській області називають вимушеним рішенням, спрямованим на покриття зростаючих експлуатаційних витрат і стабільну роботу громадського транспорту.

Нові тарифи офіційно запровадили з 1 липня 2026 року відповідно до рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

У разі подальших змін економічної ситуації питання перегляду вартості перевезень можуть знову винести на розгляд.

Крім того, в Миколаївській області подорожчання торкнулося також продуктів харчування.

Також варто зауважити, що за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за останній період суттєво подорожчали пальне, логістичні послуги, агрохімія та інші ресурси, необхідні для роботи агросектору. Це формує додатковий тиск на виробників і переробників.

Джерело: Суспільне

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