Кількість одержувачів субсидій різко збільшилася напередодні опалювального сезону, на які суми можуть розраховувати українці і як оформити виплати.

На сайті Мінсоцполітики роз'яснили ситуацію щодо допомоги на оплату комуналки, пише Politeka.net.

У вересні чисельність одержувачів субсидії зросла на 100 тисяч до 2,5 млн сімей. Тільки за останній тиждень до органів соцзахисту надійшло понад 30 тис. заяв.

Згідно з прогнозом Мінсоцполітики, орієнтовно в цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії складе близько 1900-2000 грн на домогосподарство. В окремих випадках житлові субсидії можуть досягати і 5,7 або 10 тис. грн. Зокрема, це стосується, в першу чергу, багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Для того, щоб оформити виплати, потрібно звернутися: до представника територіальної громади, або до органу соцзахисту. Надіслати заяву можна через "Укрпошту" або заповнити форму онлайн на сайті Мінсоцполітики.

Українці активно обговорюють ситуацію на ФБ-сторінці профільного міністерства:

"Розмір як і минулого року, а наш платіж буде значно вище, зате вже 6 ночей мороз 5 або 4 градуси"

"Звернутися можна куди завгодно, а чи в змозі фахівці управління провести своєчасно розрахунок тих тисяч справ, які надходять для нарахування, про це не пишете. Напевно, думають що в управліннях сидять роботи, які і вдень і вночі повинні проводити нарахування"

"Як заощадити, коли субсидія покриве 40% витрат на комуналку. Тільки квартплата і вода 435 грн. Поясніть будь ласка, нарахована субсидія 4840 грн. 20 коп., а за фактом приходить 403 грн. 20 коп., що в 2 рази менше?"

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Як повідомляла Politeka, у забезпеченні субсидіями громадян уряд не врахував подорожчання комуналки

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