У зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати в Україні збираються підвищити пенсійні виплати - це має відбутися з 1 грудня 2020 року.

Таким чином мінімалка для пенсіонерів збільшиться. На це вказують дані у затвердженому бюджеті Пенсійного фонду України.

Мінімальна виплата для пенсіонерів збільшиться всього на 80 гривень, але ті, що мають достатній стаж і вік отримають більше - для них сума буде на 200 гривень більше і складе вже 2600 гривень.

При цьому для чоловіків з 35-річним стажем і жінок з 30-річним стажем, яким не виповниться 65 років, мінімальні виплати піднімуть з грудня з 1854 гривень до 1934 гривень.

Тим українцям, які виконали вимоги за стажем і досягли 65 років мінімальну пенсію піднімуть на 200 гривень, сума з грудня складе 2600 гривень - за формулою 40% мінімальної зарплати. У той же самий час максимальна пенсія стане більше на 800 гривень і складе 19 340 гривень.

Варто зазначити, що право на встановлення надбавки до пенсії мають особи з інвалідністю I групи, а також одинокі особи з інвалідністю II і III групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку.

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