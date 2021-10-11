Дізнайтеся, яке 12 жовтня святкують православні українці важливе церковне свято, особливі прикмети, традиції та головні заборони цього дня.

Православна церква 12 жовтня вшановує пам'ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака Відлюдника. Інші назви свята: Феофан, Феофан осінній і Киріак.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Феофан жив у палестинському місті Газі. Він допомагав бідним, молився Господу і приймав всі випробування, які випадали на його долю. Згодом він позбувся здоров'я і помер болісною смертю. Після того як Феофан пішов у інший світ, його тіло, покрите ранами і гноєм, зцілилося.

Що стосується преподобного Киріака Палестинського. Він став ченцем в 18 років в обителі святого Євфимія в місті Коринфі. У пустелі, куди він пішов у 70 років, йому служив лев. Дикий звір їв з його рук, охороняв від розбійників, але не чіпав нужденних людей. Помер Святий мирно в 556 році, у віці 109 років.

Традиції та звичаї свята

У народі свято прозвали "милостивим" через теплу погоду в цей день.

У народі 12 жовтня відзначали свято мисливців. Була поширена традиція полювати на зайця.

Зазвичай в цей день влаштовували застілля - збиралися в гостях, спілкувалися і веселилися.

Головні заборони, чого не можна робити

Не можна завдавати комусь зло, це все повернеться бумерангом.

Не турбуйтеся і не сумуйте, інакше весь рік будете плакати.

Не можна давати в борг в цей день, так віддасте і сімейне щастя.

Не беріть в руки впавший дрібязок-великих грошей у вас ще довго не буде.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ранковий вітер вдень посилився, а до вечора вщух, - кілька днів буде ясно;

- до вечора опустився туман - найближчим часом настане тепло, заморозків не буде

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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