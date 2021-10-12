Різкий стрибок захворюваності коронавірусом спостерігається в Україні в останні тижні, щодня приріст нових випадків досягає 10 тисяч і вище.

10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень за номером 103 - понад 44 000 викликів на добу. У той же час на цей день припала найбільша за всю історію пандемії кількість виїздів бригад. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, пише Politeka.net.

Більшість викликів стосувалися підозр на COVID-19. Однак, акцентують увагу в МОЗ, потрібно пам'ятати про конкретні симптоми при яких слід викликати "швидку допомогу".

Так, якщо людина відчуває біль в грудній клітці, є задишка в спокої або будь-які ознаки дихальної недостатності - потрібно набирати 103. Сюди ж входить сатурація менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки критичного стану.

Температура тіла більше 38 градусів сама по собі не є підставою для виклику медиків. Однак якщо поряд з нею спостерігаються вищевказані симптоми, потрібна госпіталізація.

У разі появи ознак коронавірусу, в першу чергу, слід звернутися до свого сімейного лікаря. Він повинен надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

"Не займайтеся самолікуванням, відразу повідомляйте про свій стан сімейного лікаря, а якщо відчуваєте будь-який із загрозливих симптомів, то обов'язково набирайте 103. Вчасно надана медична допомога може врятувати життя і мінімізувати важкі наслідки для здоров'я", - звернувся до українців голова МОЗ Віктор Ляшко.



Зазначимо, за останню добу станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 11 996 нових випадків COVID-19. Найбільше хворих додалося в наступних областях: Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій.

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