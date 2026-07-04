Подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області можуть лише деякі переселенці.

ВПО та жителі в Дніпропетровській області можуть оформити нову грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, пише Politeka.net.

Залежно від категорії заявника та обставин, розмір фінансової підтримки може становити до 12 300 гривень. Програма міжнародної організації поширилася на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Вона спрямована на підтримку громадян, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах і потребують додаткової фінансової допомоги.

Подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області можуть люди, які були змушені евакуюватися з небезпечних або тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщені особи, що переїхали протягом останніх місяців, українці, які повернулися з-за кордону впродовж останнього року, а також переселенці, які повернулися до свого постійного місця проживання після вимушеного виїзду та мешкають там не менше трьох місяців.

Розмір виплат залежить від статусу заявника. ВПО, які перемістилися протягом останніх 45 днів, можуть отримати 12 300 гривень — по 4 100 гривень щомісяця протягом трьох місяців. Така ж сума передбачена для переселенців, які залишили свої домівки через загрозу життю від 46 днів до шести місяців тому.

Для українців, які повернулися з-за кордону протягом останніх трьох місяців, але не пізніше ніж рік тому, програма передбачає допомогу в розмірі 10 800 гривень, що виплачуватиметься по 3 600 гривень на місяць упродовж трьох місяців.

Щоб долучитися до програми, претендентам необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію, заповнивши спеціальну анкету. Після опрацювання заявки представники УВКБ ООН зв'яжуться із заявниками та запросять їх на особисту співбесіду для завершення процедури оформлення допомоги.

Джерело: УВКБ ООН

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