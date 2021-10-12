У місті Глухові Сумської області в школі № 3 однокласники почали труїти учня - все через те, що мама другокласника відмовилася купувати друковані зошити.
Найцікавіше, що друковані матеріали не обов'язкові. Історією поділилась мама хлопчика Аліса Ковальова в Facebook-спільноті "Батьки SOS".
Одразу з трьох предметів у Аліси почали просити купити друковані зошити. Жінка знає, що для нової української школи друковані зошити не є обов'язковими, а тому купувати їх синові не стала принципово.
Після цього все почалося: спочатку, поки весь клас працював на уроці з друкованими зошитами, її син просто сидів без діла. Тому жінка пішла до директора. Вона розповіла, що це незаконно, і вчителька дискримінує дитину за майновою ознакою і принижує через порушення її освітніх прав. Їй дали обіцянку, що все буде в законних нормах і буде вирішено.
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Потім вчителька підійшла до питання з вигадкою і завзятістю. Почала виривати з зошитів кольорові листки і роздавати дітям, а ось синові жінки вона ксерила і давала чорно-білу копію.
"Діти сміються з сина, кажуть, що у них красиві листочки, а у сина чорно-білий, значить, мама його не любить, не купила йому хороший зошит", – зазначила жінка.
Так почала робити і вчителька англійської мови. За словами мами, вчителі з нею обговорювати ситуацію не хочуть і труять сина через особисту неприязнь до неї.
"Я ось і думаю, невже ненависть особисто до мене сильніше у цих вчителів, ніж педагогічна етика? Адже з таких ось начебто незначних речей і народжується булінг в школі", - написала жінка.
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