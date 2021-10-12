Циклон з південного сходу принесе в Україну дощі зі снігом-синоптики дали прогноз.

Синоптик Наталка Діденко повідомила в Facebook, що 13 жовтня сильні дощі очікуються в Черкаській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Негода торкнеться деяких районів Дніпропетровщини, Кропивницький з його районами.

Погана погода спостерігатиметься на Прикарпатті, а в Карпатах очікується сніг.

Раніше повідомлялося, що на українську землю в середині жовтня обрушився мороз і випав сніг, також обмежена видимість через густий туман.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Так, гору Піп Іван Чорногірський засніжило міжгірську, випав сніг і на долині Драгобрат, що на висотах 1300-1707 метрів над рівнем моря.

Температура повітря на білому слоні станом на 09: 30 опустилася до -1 °С, там йшов сніг і дув південно-західний вітер, 5 м/с.Погода в районі гір хмарна, туманна.

Сніг випав в районі гірськолижного курорту Драгобрат в масиві Свидовець.

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