Політтехнолог Юрій Подорожній розповів, чи насправді Україна перебуває у зовнішньому управлінні іноземних держав, і хто насправді керує її суверенітетом.

Про це він сказав в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською.

“Чому ми шукаємо тих, хто керує Україною, за кордоном? Коли ми говоримо, що якесь там посольство Сполучених Штатів Америки пред’являє претензії з приводу непризначення прокурора в Антикорупційну прокуратуру, ми хочемо це представити як управління з-за меж країни. Але ж давайте не забувати, що наші можновладці, які є в Україні, це вони торгують нашим суверенітетом для отримання якихось преференцій. Наприклад, отримання кредитів”, - сказав Юрій Подорожній.

Він зазначив, що для того, щоб Україна мала змогу отримувати гроші та кредити, посадовці віддають частину суверенітету.

“Я б найменше звинувачував того, хто користується такою можливістю, порівняно з тими, хто всередині країни на себе бере таку відповідальність і віддає частину українського суверенітету комусь. У нас намагались один період його передати Російській Федерації. Були такі політичні сили, які все шукали, а як би побільше преференцій отримати з Москви. У нас є сили, які намагаються знайти ці преференції у Вашингтоні. А от як би так отримати щось. Ніщо не проходить безслідно. Але водночас, наш суверенітет — це і є те, чим ми управляємо. І говорити про те, що хтось нами керує — я б з цим не погодився”, - додав Подорожній.

Як повідомляла Politeka, Леонов заявив, що найцінніше, що може мати політик, який представляє країну – це довіра .