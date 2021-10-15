"Приватбанк" попередив українців про введення місячних лімітів на відправку та отримання грошових переказів, зміни торкнуться не всіх клієнтів фінустанови

Детально про те, що і для кого зміниться, пише прес-служба "ПриватБанку".

Тепер для відправників діятиме ліміт у 100 переказів по Україні та 25 - за кордон, а для одержувачів, відповідно 100 і 30 переказів на календарний місяць (з 1-го по 30/31-е числа).

Зазначається, що ліміти встановлюються згідно з правилами внутрішньої політики банку, заснованої на вимогах фінмоніторингу та правилах платіжних систем

Згідно з даними "ПриватБанку", для 99,7 відсотка клієнтів банку нічого не зміниться, оскільки вони користуються "Приват24", не виходячи за межі зазначених лімітів.

"Банк працює строго в рамках законодавства з протидії відмиванню брудних грошей і вимог фінансового моніторингу. Тому з жовтня 2021 року ми вносимо незначні корективи в правила здійснення Р2Р переказів за лімітами на перекази з картки на картку Visa / Mastercard через всі канали", — зазначили у фінустанові.

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