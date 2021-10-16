Незабаром почнеться опалювальний сезон, а з ним і питання платіжок за комуналку стане куди болючіше - використовуючи газ, доведеться віддавати за тепло в два рази більше.

Річний тариф для населення знаходиться на рівні 8 грн за куб, міняти його не будуть до травня 2022-го. А ось місячні ціни і тариф постачальника останньої надії збільшується щомісяця. Про це пише Obozrevatel.

Найнижча ціна на газ в Україні - 7,8 грн за кубометр, найвища — 13,5 грн (стільки він коштує в Чернівецькій, Житомирській та Херсонській областях).

Навіть якщо ціни на тепло і гарячу воду не змінять, за газ все одно доведеться платити значно більше, ніж минулого року. Якщо раніше за 150 кубів потрібно було платити 1800, то в жовтні вже 2484 грн. Стільки ж платитимуть ті українці, які позбулися свого постачальника.

Є ще один нюанс. За газ приходять дві платіжки: одна — власне за газ, інша — за його доставку. Вище мова йде саме про ціну на газ, а ось за доставку все одно ще треба доплачувати.

Українці в багатоповерхових будинках, які провели тепломодернізацію будівлі, зможуть економити до 50%. У неутепленому будинку, без індивідуального теплового пункту (ІТП) витрати на опалення можуть бути в два рази вище, ніж в такому ж за площею житло, але з ІТП і утепленими стінами.

Нагадаємо, українців торкнулося "подвійне" подорожчання перед опалювальним сезоном: вже є дефіцит.

Як Politeka писала, українцям масово завищують показники лічильників газу, що робити і куди звертатися.

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