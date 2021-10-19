Стало відомо про ще одну жертву коронавірусної інфекції - у віці 63 років помер російський актор Андрій Булгаков, найбільш відомий за пародійними образами Петра I.

Причиною смерті Андрія Булгакова стала коронавірусна інфекція. Актора госпіталізували, але незважаючи на всі зусилля лікарів реанімації, він помер від ускладнень на серці. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Колега Булгакова Леонід Петров висловив співчуття на своїй сторінці в мережі: "Спасибі, що ти був, що зробив те, що зробив! Що дав мені можливість сказати: "я хочу як він!". Ти залишишся першим!".

Його дружина в соцмережі не приховувала своєї печалі і горя, подякувавши чоловікові за щастя, яке він їй подарував.

"Андрюшенька, коханий мій, я дуже щаслива з тобою... Я дякую тобі за найщасливіші роки мого життя, роки, які ти був зі мною... Ти завжди будеш поруч, я дуже тебе люблю, мій Гепард...", - зазначила Вікторія Булгакова.

Андрій Булгаков був відомий як актор, який виконував роль Петра Першого. У 1998 році він став переможцем Всеросійського З'їзду двійників.

Артист заснував і залишався до останнього дня головним режисером Санкт-Петербурзького театру історичних мініатюр і сучасних пародій. Також він зіграв одну з ролей в телесеріалі "Вулиці розбитих ліхтарів".



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