Кримський татарин Ерфан Кудусов у програмі «On target з капітаном Гарі Табах» розповів про те, чому вирішив виїхати з України.

«Виїхати я вирішив з України ще у 2010 році, думав, що з цією країною все. Я хотів виїхати на Захід, або на Схід, або на Південь, взагалі куди-небудь з колишнього «совка». Тому що я не бачив жодних шансів з Януковичем. Я готувався, думав, продам бізнес, квартиру, і взагалі був налаштований поїхати, тому що перспектив не бачив. Поки не настав 2013 рік», - розповідає він.

Волею випадку Кудусов виявився в Києві за контрактом. Працював, очолював невелику компанію в центрі міста.

«Я був директором Лук'янівського ринку. Мене запросили виправити фінансово-господарську діяльність. Знали, що я не краду, хороша зарплата. І в цей момент почався Майдан. Я ні-ні, та й виходив з прапором кримсько-татарським. Хотів показати, що в Україні не тільки українці живуть, а й інші національності, ще одна корінна національність, кримські татари», - зазначає він.

Кудусов каже, що демонстрував свою особисту позицію, а не позицію Меджлісу або всього народу.

«А коли почали вбивати людей, я приїхав до Криму, це було 22 чи 23 лютого, на хвилі того, що в Криму щось хороше теж почнеться. А почалося рівно протилежне, почалося захоплення. Я пробув у Криму з моменту приїзду з Києва рівно тиждень. 26 лютого я був на тому мітингу під Верховною радою Криму. Був заклик до кримсько-татарських чоловіків, жінки, люди похилого віку і діти залишилися вдома», - згадує Кудусов.

Він зазначає: практично весь кримськотатарський народ не хотів окупації Росією. Хоча були кілька сімей, які перекинулися на бік Путіна.

Politeka писала про те, що міжнародний саміт «Кримська платформа» може стати відправною точкою для створення ефективних міжнародних механізмів деокупації Криму.