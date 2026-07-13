Енергетики виконуватимуть комплекс профілактичних заходів, тому вводять графіки відключення світла у Вінницькій області на 14 липня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 14 липня вводяться за окремими адресами та триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Енергетики виконуватимуть комплекс профілактичних заходів, що включає перевірку стану обладнання, заміну зношених елементів, обслуговування повітряних ліній електропередачі та усунення потенційних технічних несправностей. Саме через планові роботи будуть тривати графіки відключення світла у Вінницькій області на 14 липня.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», 14 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Гута-Мовчанська. На період ремонту без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Вишнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагаріна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Титова — 2, 8, 9

У цей самий час, з 09:00 до 17:00, енергетики виконуватимуть технічне обслуговування мереж і в селі Лука-Мовчанська. Тут тимчасові відключення електроенергії торкнуться лише окремих домоволодінь, розташованих за адресами:

1 Травня — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

В. Стуса — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 501

Зарічна — 1, 2, 3, 4

Карпенчука — 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Колгоспна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 500

Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 500

М. Грушевського — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20

Пушкіна — 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 46

Садова — 1, 2, 3, 4, 6

Центральна — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11

Крім того, профілактичні заходи заплановані й у селі Мовчани. Роботи також триватимуть з 09:00 до 17:00. На час проведення технічного обслуговування електромереж за визначеними оператором системи розподілу адресами:

Гагаріна — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 500

Гоголя — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Жовтнева — 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 41, 48, 505

Зарічна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21

Колгоспна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19

Лесі Українки — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12

Ліни Костенко — 1, 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 501

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Соборна — 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 504

Сонячна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16

Шевченка — 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 500

Шкільна — 16

Щаслива — 1, 2, 3, 8, 10, 14, 18.

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