В Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року — Мінсоцполітики пропонує свою модель загальнообов'язкової другої пенсії.
Дана модель була озвучена в ході обговорення з Міністерством фінансів і Світовим банком. Про це повідомляється на сайті відомства.
Пропонується наступна модель накопичувальних внесків:
Передбачається, що роботодавці будуть платити обов'язкові внески, а співробітники — добровільні.
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Добровільні внески на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1% будуть платити всі застраховані особи з власної заробітної плати. При цьому людина має право в будь-який час відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати.
Роботодавці заплатять обов'язкові внески на індивідуальні рахунки всіх своїх співробітників у розмірі 1% від заробітної плати.
Як зазначили в Мінсоцполітики, таким чином, всі застраховані особи автоматично стають учасниками другого рівня пенсійної системи і отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідно до свого вибору.
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