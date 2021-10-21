В Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року — Мінсоцполітики пропонує свою модель загальнообов'язкової другої пенсії.

Дана модель була озвучена в ході обговорення з Міністерством фінансів і Світовим банком. Про це повідомляється на сайті відомства.

Пропонується наступна модель накопичувальних внесків:

Передбачається, що роботодавці будуть платити обов'язкові внески, а співробітники — добровільні.

Добровільні внески на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1% будуть платити всі застраховані особи з власної заробітної плати. При цьому людина має право в будь-який час відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати.

Роботодавці заплатять обов'язкові внески на індивідуальні рахунки всіх своїх співробітників у розмірі 1% від заробітної плати.

Як зазначили в Мінсоцполітики, таким чином, всі застраховані особи автоматично стають учасниками другого рівня пенсійної системи і отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідно до свого вибору.

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