Подорожчання газу може зробити недоступними найнеобхідніші продукти для українців.
Фахівці запевняють, що нинішнє подорожчання газу обов'язково позначиться на цінниках в магазинах, повідомляє
"Підвищення ціни на газ, як на базовий енергоресурс, викличе підвищення цін практично на всю продукцію. Для пересічного громадянина, насамперед, це будуть комунальні послуги, продукти, товари першої необхідності.
Як тільки починається інфляційний процес, відразу дорожчає людська праця: люди хочуть підвищення зарплати, хочуть зберегти хоча б колишній рівень прибутку", - пояснив економічний експерт Михайло Крапивко.
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"Нічого не подешевшало. Нехай лежить на полицях, залежується все.У людей немає грошей, люди збідніли.Маленькі пенсії, Малий зарплата. Треба зиму пережити" ," зі своїми багатющими ресурсами з країни зробити цирк і посміховисько це просто ганьба", " вірніше буде ще гірше, почекайте. Це тільки початок", " Знаю кілька людей у своєму місті ,які пропрацювали все життя,а влітку бачила їх за збором макулатури і пляшок,пенсія мала,змушені якось виживати.що робитимуть взимку, це просто жах, дожилися...",- пишуть українці в мережі.
Нагадаємо, українців чекають нові тарифи на опалення.
Як повідомляла Politeka, податок на нерухомість злетить слідом за мінімалкою, подробиці.
Також Politeka писала, що українці платитимуть за газ за новими тарифами.