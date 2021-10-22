Наступного року планується провести ревакцинацію українців від COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У 2022 році міністерство охорони здоров'я України планує провести ревакцинацію двома дозами. Як підкреслив Ігор Кузін - це необхідно зробити для отримання надійного захисту від COVID-19.

Крім того, на цьому тижні обговорювалося питання про необхідність введення додаткової, бустерної, дози вакцини від COVID-19. Як зазначив Ігор Кузін, експерти національно-технічної групи рекомендували провести додаткову вакцинацію пацієнтам, які мають проблему з імунною системою.

"В першу чергу це стосується осіб, які повинні приймати гормональну терапію, після трансплантації органів, мають імунно-супресивні стани, первинні імунодефіцити", - підкреслив Ігор Кузін.

Для інших людей додаткова доза вакцини не потрібна. Але вже в наступному році, необхідно буде пройти курс ревакцинації від COVID-19.

"Ми розуміємо, що імунітет, сформований після перенесення коронавірусної хвороби – тимчасовий, не постійний. І імунітет навіть після повного курсу вакцинації через деякий час стає все менше і менше", – зазначив Кузін.

При цьому ігор Кузін не уточнив, чи необхідно буде робити щеплення від COVID - 19 надалі щорічно.

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