В одне з київських реанімаційних відділень надійшло 7 важких хворих, які на руках мали сертифікати про повну вакцинацію від СOVID-19. Тобто вони отримали два щеплення
Про це повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець на своїй Facebook-сторінці.
Відповідно до світової та української практики, у пацієнтів, які пройшли курс вакцинації, перебіг СOVID - 19 має проходити набагато легше.
Як зазначає Леонід Ємець, заввідділенням реанімації був вкрай здивований цією ситуацією. Йому навіть довелося провести власне невелике розслідування і провести бесіду з кожним з тих, що надійшли.
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"Завідувачу реанімацією довелося включити "режим доктора Хауса". Він попередив кожного з пацієнтів, що існує два протоколи лікування: для вакцинованих і немає. І якщо їх наплутати, то результати будуть вельми сумні", — розповів Леонід Ємець.
Як і очікували лікарі, всі сім сертифікатів виявилися фальшивими. Сертифікати про вакцинацію були куплені.
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