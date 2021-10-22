В одне з київських реанімаційних відділень надійшло 7 важких хворих, які на руках мали сертифікати про повну вакцинацію від СOVID-19. Тобто вони отримали два щеплення

Про це повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець на своїй Facebook-сторінці.

Відповідно до світової та української практики, у пацієнтів, які пройшли курс вакцинації, перебіг СOVID - 19 має проходити набагато легше.

Як зазначає Леонід Ємець, заввідділенням реанімації був вкрай здивований цією ситуацією. Йому навіть довелося провести власне невелике розслідування і провести бесіду з кожним з тих, що надійшли.

"Завідувачу реанімацією довелося включити "режим доктора Хауса". Він попередив кожного з пацієнтів, що існує два протоколи лікування: для вакцинованих і немає. І якщо їх наплутати, то результати будуть вельми сумні", — розповів Леонід Ємець.

Як і очікували лікарі, всі сім сертифікатів виявилися фальшивими. Сертифікати про вакцинацію були куплені.

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