В Україні на 50% збільшать розмір субсидій у регіонах, які віднесли до «чЧервоної» зони, на час дії карантину нормативи споживання комунальних послуг збільшують наполовину.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Стандартні нормативи встановлені в такому обсязі:
- два кубометри води на людину;
- 3,6 кубометра води, якщо немає гарячого водопостачання;
- 1,6 кубометра гарячої води;
- 3,3 кубометра газу на людину;
- 5,4 кубометра газу на людину, якщо блакитним паливом підігрівають воду;
- 70 кВт * год електроенергії на сім'ю + 30 кВт*год на кожну людину.
На період дії "Червоної" зони розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, в межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення.
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Таким чином, у жовтні для домогосподарств у регіонах з «червоним» рівнем карантинних обмежень розрахунок субсидії на зазначені послуги буде здійснено на збільшені соціальні нормативи.
Наприклад, пенсіонер, який отримує 3723 грн пенсії і живе в квартирі площею в 40 квадратних метрів, може заплатити за комуналку близько 453 грн, решту покриє субсидія. Зараз це 1035,8 грн, а після збільшення норми допомога повинна скласти 1779,9 грн.
Зазначимо, "червона" зона в Україні розширюється з 23 жовтня. «Червоний " рівень епідемічної небезпеки за темпами поширення COVID-19 з суботи встановлять ще й у Сумській області. Таким чином, з 23 жовтня в «червоній» зоні буде вже 6 областей. Раніше туди потрапили Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
Крім того, в п'ятницю 22 жовтня в Київській міській державній адміністрації спрогнозували, що столиця опиниться в червоній зоні карантину в найближчі п'ять днів.
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