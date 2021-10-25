Названа дата, коли нещеплених будуть усувати від роботи

Затверджено порядок відсторонення від роботи співробітників підприємств, організацій та установ, які в обов'язковому порядку повинні бути щеплені від коронавірусної інфекції.

Відповідна постанова була затверджена Кабінетом Міністрів України, яка вже оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з документом керівники держорганів, підприємств, організацій та установ повинні усунути своїх співробітників від роботи, якщо вони не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Ця норма не поширюється на працівників, які мають протипоказання, що підтверджено медичними висновками. Ця норма набирає чинності 8 листопада 2021 року.

При цій заборона на роботу діє до того моменту, поки працівник не пройде вакцинацію.

Серед професій, які повинні пройти обов'язкову вакцинацію співробітник:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих органів влади;

навчальних закладів усіх типів і форми власності.

При цьому оплату праці відсторонених працівників органів влади та держслужбовців має провадитись згідно з нормами чинного законодавства.

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