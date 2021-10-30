Кілька українських областей накриють тумани, така погода протримається добу, про що повідомляють синоптики - варто бути обережними через обмежену видимість.
В Україні добу в кількох областях протримається туман. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
Синоптики говорять про обмежену видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки - жовтий). Туманами накрило: Київську, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську, Луганську області.
Фахівці виділяють кілька правил поведінки при тумані, адже виникає небезпека зниження видимості і ускладняється рух транспорту. Щоб себе убезпечити потрібно:
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- людям з серцево-судинними та астматичними захворюваннями не варто виходити на вулицю;
- пішоходам бути уважнішими при переході дороги;
- водіям потрібно знизити швидкість, а також не обганяти інших учасників руху.
Зазначимо, 30 і 31 жовтня по всій Україні прогнозується суха і сонячна погода від 12 до 18 вдень і 2-4 градусів тепла вночі.
У листопаді українців чекає досить прохолодна погода. В середньому місячна температура в листопаді складе 0-4 градуси, а в Карпатах і на півдні країни - 5-9 градусів тепла.
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