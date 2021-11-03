У Мінсоцполітики нагадали українцям про суму витрат на оплату комунальних послуг, при якій сім'я може розраховувати на субсидії від держави.

Заступник Міністра соціальної політики Віталія Музиченка в ефірі «1+1» дала пораду українцям, які тільки планують вперше оформляти субсидії. Він нагадав про те, що допомога від держави призначена сім'ям, у яких сума витрат на оплату комуналки перевищує 15% від загальних доходів.

Втім, Музиченко додав, що органи соціального захисту також перевірять конкретні майнові характеристики.

Заступник Міністра соціальної політики визнав, що час від часу заявки на отримання субсидій подають далеко не бідні люди. У зв'язку з цим Мінсоцполітики перевіряє інформацію про великі валютні операції купівлі-продажу автомобілів і нерухомого майна.

Музиченко розповів, що під час минулого опалювального сезону такі перевірки допомогли виявити заможних людей, які отримували субсидії.

Українцям також нагадали про те, що на сьогоднішній день існує кілька варіантів оформлення субсидій: через «ЦНАПи» або органи соцзахисту, через уповноваженого територіальної громади або ж шляхом подачі заявки поштою або на сайті самого Мінсоцполітики.

Нагадаємо, українцям роздадуть гроші на відкриття власного бізнесу.

Як повідомляла Politeka, українців чекає підвищення виплат в "червоних зонах", кому пощастило.

Також Politeka писала, що українцям відмовляють в отриманні субсидії, але не все втрачено.