Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області надається урядом для фінансової підтримки українців, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України ухвалило рішення продовжити термін подачі документів для надання державної підтримки на проживання до 1 червня 2026 року.

Раніше подати відповідні заяви необхідно було до 1 травня, проте тепер переселенці мають додатковий час для звернення до органів соціального захисту.

Зміни стосуються нарахування коштів для найменших переселенців. Отримати грошовоу допомогу для ВПо в Дніпропетровській області на дітей можна з 1 лютого 2026 року незалежно від рівня доходів батьків.

Відповідну заяву необхідно подати до 1 червня 2026 року. Розмір щомісячної виплати на кожну дитину становить 3000 грн.

Нововведення зачеплять і непрацездатних переселенців. Через підвищення прожиткового мінімуму громадяни, яким припинили нарахування коштів через перевищення ліміту доходів, отримали право на перегляд документів.

Нарахування коштів з 1 січня 2026 року можливе за умови подачі документів до 1 червня 2026 року. Якщо папери надіслати пізніше цієї дати, гроші надаватимуть з місяця звернення.

Державна грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області для людей з інвалідністю наразі становить 3000 грн на місяць, а для інших категорій громадян передбачено 2000 грн.

Влада також ухвалила рішення збільшити тривалість підтримки для найбільш вразливих родин. Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжено з чотирьох до п’яти.

Джерело: espreso.tv

