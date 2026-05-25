Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі анонсувала філія «Інфоксводоканал», оприлюднивши проєкт нових розцінок на водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Документ представили 18 травня. Найбільші зміни можуть торкнутися побутових споживачів, для яких передбачене суттєве коригування вартості послуг.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, подача води для населення може зрости з 17,916 грн до 50,964 грн за кубометр із ПДВ. Вартість відведення стоків пропонують збільшити з 17,244 грн до 42,696 грн.

Інформацію щодо можливих змін розмістив Інфоксводоканал на своєму офіційному ресурсі.

Для інших категорій клієнтів перегляд буде менш відчутним. Залежно від виду послуг показники можуть зрости в межах від 38% до 48%.

У компанії пояснюють необхідність коригування тим, що чинні розцінки залишаються незмінними з 2022 року. За цей час значно збільшилися витрати на електроенергію, пальне, реагенти, оплату праці та податкові платежі. Також враховані аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів і ліквідація наслідків негоди восени минулого року.

За даними підприємства, нинішній рівень надходжень покриває лише частину фактичних витрат. Через це ускладнюється проведення ремонтів, а також посилюється проблема нестачі кадрів.

Додатково компанія приймає пропозиції та зауваження до 29 травня 2026 року. Надіслати звернення можна поштою або електронними каналами зв’язку.

Після завершення громадського обговорення матеріали передадуть до НКРЕКП для подальшого розгляду. Регулятор ухвалюватиме рішення на відкритому засіданні.

У разі погодження нових ставок вони набудуть чинності після офіційного оприлюднення відповідного документа.

Саме від висновків регулятора залежатиме, у якому форматі відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі та коли зміни почнуть діяти для споживачів.

