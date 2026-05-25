Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується одразу в кількох ключових сегментах споживчого ринку, де зміни охопили м’ясні вироби, бакалію та молочну продукцію, формуючи загальну висхідну цінову динаміку, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У сегменті м’ясних делікатесів помітне зростання демонструє сирокопчена ковбаса «Алан Брауншвейська» (375 г). У мережі Metro її актуальна вартість становить 391,14 грн, тоді як у квітні середній рівень тримався на позначці 345,52 грн. Протягом останнього місяця ціна закріпилася біля нової планки, що свідчить про завершення попереднього етапу стабілізації та перехід до вищого цінового діапазону.

Не менш показовою є ситуація на ринку круп. Гречка наразі реалізується в середньому по 81,80 грн за кілограм. У торговельних мережах зафіксовано розкид від 73,89 грн до 96,50 грн, що залежить від політики конкретного ритейлера та постачальних умов. Для порівняння, середній показник квітня становив 69,21 грн. Таким чином, різниця за місяць вийшла відчутною та безпосередньо вплинула на вартість базового продукту щоденного споживання.

Молочний сегмент також демонструє поступове зростання. Маргарин «Олком Вершковий 72,5%» у фасуванні 200 грамів нині коштує 44,20 грн. У торгових мережах ціни коливаються в межах 42,90–45,49 грн, що вказує на невеликий, але стабільний тиск на кінцеву вартість. Ще місяць тому середній рівень становив 39,83 грн, тож зміна хоч і не різка, але послідовна.

Окремо варто відзначити, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області має нерівномірний характер: одні позиції дорожчають поступово, інші — стрибкоподібно, що залежить від логістики, сезонності та обсягів постачання.

У підсумку ринок демонструє зміщення вартості у бік вищих рівнів, а споживачі вже адаптуються до нових цінових орієнтирів у повсякденному кошику.

Джерело: Мінфін

