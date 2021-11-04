У Кабміні розкритикували рішення обласної влади про закриття шкіл і введення дистанційного навчання в тих установах, які відповідають всім вимогам карантину.

Як пише Politeka.net, таку думку висловили представники Міністерства охорони здоров'я під час брифінгу. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що рішення на місцях не повинні суперечити постанові уряду №1236, яка дозволяє працювати школам навіть в «червоних» зонах за умови, що всі вчителі і персонал вакциновані.

Кузін підкреслив, що навчальний процес повинен тривати там, де це можливо. Однак, поки що рішення на місцях повинні виконуватися, тому школи залишаться на дистанційці. Тим часом, у планах Кабміну підготувати роз'яснення для обласних рад.

Відзначимо, що дистанційне навчання ввели в багатьох областях, в тому числі в столиці, Херсоні, Львові, Сумській області.

Додамо, що уряд також дозволив роботу дитячим садкам і початковій школі, незважаючи на рівень вакцинації в закладі.

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