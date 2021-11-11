У мережі набирає популярності відео, де собака на прізвисько Лео переміг робота-пилососа, який несподівано "захопив у полон" пса.

Про це повідомляє Mirror.

Відео смішної, але в той самий час, повчальної битви з кожним днем набирає все більше і більше переглядів. Воно починається з того, що пес на прізвисько Лео мирно сидить біля вікна в будинку і нікого не чіпає. Але тут в кімнаті з'являється робот-пилосос, якого колись звали Френком румбою. Спочатку він покружляв навколо пса, а потім сталося непередбачене! Френк Румба засмоктав в очисний канал хвіст собаки.

Спочатку пес, швидше за все від несподіванки, не відразу зрозумів, що сталося. А потім зробив кілька спроб позбавиться від"загарбника". Правда, робот-пилосос все ще продовжував тримати пса за хвіст.

Але, все ж пес Лео виявився більш винахідливим. Від переляку або відваги - історія це замовчує - собака рвонула на другий поверх будинку по сходах. Такий струсу робот-пилосос не очікував. Як видно з відео: Френк Румба не зміг далі триматися і злетів вниз.

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