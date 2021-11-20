Пішов з життя відомий український актор, якого називали "багатоликим" - розкрита причина трагедії, люди висловили свої співчуття в мережі.

Стало відомо про смерть знаменитого українського актора, якого називали "королем сцени" і "багатоликим". Про трагедію повідомили на сайті Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру, пише Politeka.net.

Так, пішов з життя 77-річний народний артист України, актор театру і кіно Георгій Морозюк. Відомо, що незадовго до смерті знаменитість захворіла коронавірусом.

Морозюк перебував у реанімаційному відділенні міської лікарні в Рівному, його стан оцінювався, як вкрай важкий. Лікарі боролися за життя артиста, але 18 листопада той помер.

Георгій Морозюк народився 15 квітня 1944 року, в 1967 році закінчив театральну студію при Київському академічному українському драмтеатрі ім. І. Франко.

Найвідоміші роботи артиста у фільмах: "Голод-33", "Вінчання зі смертю", "Гетьманські клейноди", "Чорна рада"," Нескорений", "Залізна сотня" та інших.

У мережі висловили свої співчуття:

"Страшний біль втрати.... Світла пам'ять...", "Вічна пам'ять йому, від нашої сім'ї. Дуже шкода, що так швидко йдуть наші актори", "він завжди був такий експресивний, енергійний, живий... Таким для мене і залишиться. Дуже боляче... Співчуття близьким...".

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