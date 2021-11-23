Легенда радянського кіно Ніна Русланова померла 21 листопада, в грудні їй би виповнилося 76. Свої останні дні знаменитість провела в лікарні.

Про труднощі, з якими зіткнулися рідні напередодні смерті Ніни Іванівни, розповіла її дочка Олеся Рудакова в соцмережі Фейсбук.

За її словами, мати заразилася коронавірусом в 4-й лікарні в Москві через п'ять днів після операції.

Спочатку Русланова своїми ногами прийшла до Сеченовської лікарні, так як виникли проблеми зі здоров'ям. На 4-й день у актриси, за словами лікарів, різко впав гемоглобін, тому її перевели в реанімацію і влили 2 літри крові. Це призвело до інфаркту, вважає Олеся.

Після цього у Русланової розвинулася лікарняна пневмонія, також виявився позитивним тест на коронавірус.

Потім актрису на звичайній "швидкій" перевезли в 4-у лікарню. За словами її дочки, доводилося по дві години домагатися уваги медиків.

"Там ми благали, щоб її поклали в реанімацію. Умовили насилу. Позавчора (20 листопада, - ред.) мамі стало погано, до 9 ранку її все-таки перевели в реанімацію. О 6 вечора мама померла!", - заявила дочка Русланової.



Слідчий комітет РФ проводить перевірку за фактом звинувачень лікарів у неналежному лікуванні актриси.

Поховати Русланову збираються на Троєкуровському кладовищі Москви.

Раніше Politeka писала, що зупинилося серце актриси Ніни Русланової: фільми з її участю стали легендою

Нагадаємо, що з'ясувалася причина раптового відходу з життя відомого актора, йому було всього 42: "Міша, прости"

A ще Politeka повідомляла, що обірвалося життя знаменитої актриси: рідкісне захворювання зруйнувало життєво важливі органи