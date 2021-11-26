Ще один боржник позбувся автомобіля в рамках роботи, спрямованої на погашення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії, в четвер, 25 листопада.
Співробітники "Николаевоблтеплоэнерго«, держвиконавець, поліція і працівник Державного підприємства "Сетам" описали і заарештували автомобіль Renault Twingo, що належить боржнику. Про це йдеться на сайті підприємство.
Для оцінки та примусової реалізації машину 1999 року випуску евакуювали на майданчик «Сетама».
Як повідомили в "Николаевоблтеплоэнерго" борг споживача склав майже 14 тисяч гривен. Відразу після примусової евакуації заборгованість була повністю оплачена.
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Відзначається, що це вже сьомий автомобіль, який за останні півроку був заарештований за борги перед підприємством.
"Не можуть бути однаковими тарифи для різних будинків», «Скоро квартири підуть з молотка, бідний народ, нам адже не залишили вибору, хочемо чи ні але квартири опалюють, відключитися немає можливості, тарифи малюють не питаючи згодні чи ні, а то що людина ледве кінці з кінцями зводить взагалі нікого не цікавить», - коментують ситуацію в мережі.
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