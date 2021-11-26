Ще один боржник позбувся автомобіля в рамках роботи, спрямованої на погашення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії, в четвер, 25 листопада.

Співробітники "Николаевоблтеплоэнерго«, держвиконавець, поліція і працівник Державного підприємства "Сетам" описали і заарештували автомобіль Renault Twingo, що належить боржнику. Про це йдеться на сайті підприємство.

Для оцінки та примусової реалізації машину 1999 року випуску евакуювали на майданчик «Сетама».

Як повідомили в "Николаевоблтеплоэнерго" борг споживача склав майже 14 тисяч гривен. Відразу після примусової евакуації заборгованість була повністю оплачена.

Відзначається, що це вже сьомий автомобіль, який за останні півроку був заарештований за борги перед підприємством.

"Не можуть бути однаковими тарифи для різних будинків», «Скоро квартири підуть з молотка, бідний народ, нам адже не залишили вибору, хочемо чи ні але квартири опалюють, відключитися немає можливості, тарифи малюють не питаючи згодні чи ні, а то що людина ледве кінці з кінцями зводить взагалі нікого не цікавить», - коментують ситуацію в мережі.

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