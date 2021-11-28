У грудні цього року потрібно бути готовим до кількох магнітних бур - озвучений прогноз, який особливо важливий для людей з проблемами зі здоров'ям.
У грудні 2021 року прогнозується кілька магнітних бур, проте загалом місяць обіцяє бути спокійним. Такий висновок можна зробити з даних Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, повідомляє Politeka.net.
Так, з 1 по 4 грудня спалахи на сонці будуть невеликими, але вони вплинуть, на чутливих до таких умов, людей.
Наймасштабніша буря прогнозується з 9 по 13 грудня - пік 10 числа.
З 18 по 22 грудня очікується сильний спалах. У ці дні варто утриматися від активного фізичного навантаження.
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Також за деякими даними 30-31 грудня теж очікується магнітна буря.
У зазначені дні потрібно берегти своє здоров'я, особливо тим, хто піддається впливу збурення геомагнітного поля.
Важливо проводити більше часу на свіжому повітрі, дотримуватися здорового харчування - в раціоні має бути більше овочів і фруктів. Також потрібно більше пити води.
Фахівці рекомендують виключити з життя джерела стресу, і проводити час в приємній обстановці за переглядами фільмів або зайнятися хобі.
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