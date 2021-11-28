У наступному місяці буде кілька проблемних дат

У грудні цього року потрібно бути готовим до кількох магнітних бур - озвучений прогноз, який особливо важливий для людей з проблемами зі здоров'ям.

У грудні 2021 року прогнозується кілька магнітних бур, проте загалом місяць обіцяє бути спокійним. Такий висновок можна зробити з даних Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, повідомляє Politeka.net.

Так, з 1 по 4 грудня спалахи на сонці будуть невеликими, але вони вплинуть, на чутливих до таких умов, людей.