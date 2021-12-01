Останній місяць 2021 року принесе українцям не тільки передсвяткові клопоти, а й ряд важливих змін, які торкнуться різні сфери життя.

У тому, які нововведення вступають в силу в Україні в грудні 2021 року, пише Politeka.net.

Обов'язкова вакцинація

З 9 грудня 2021 року набуде чинності Указ МОЗ України, згідно з яким, крім педагогів і працівників центральних і місцевих органів, обов'язково повинні бути вакциновані від Covid-19 працівники:

установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

Якщо перераховані працівники щеплення від Covid - 19 не отримають, вони будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Відновитися можна після вакцинації.

Тисяча за вакцинацію

З 19 грудня 2021 року, За словами президента Володимира Зеленського, всі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати 1000 грн. Гроші ці будуть віртуальними і відображатися в додатку "Дія". Витратити їх можна на подорожі в межах країни (авіа - або ж\д транспортом); при відвідуванні тренажерних залів, фітнес-клубів або басейнів; для покупки квитка на розважальний захід (театр, кіно, цирк і тд).

Люди, які не користуються додатком, можуть розраховувати на альтернативний варіант використання коштів, але вже в 2022 році.

Прожитковий мінімум

З 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум піднімуть до 2393 грн на одну особу на місяць. Отже, збільшиться цей показник і для різних демографічних груп:

діти до 6 років-2100 грн (було 2013 грн);

діти від 6 до 18 років-2618 грн (було 2510 грн);

працездатні особи-2481 грн (було 2379 грн);

особи, які втратили працездатність - 1934 грн (було 1854 грн);

мінімальна декретна допомога для безробітних - 2749 грн (було 2635 грн).

Мінімальна зарплата

Розмір мінімальної зарплати з 6000 грн зросте до 6500 грн.

Виплати на дитину та аліменти

Розмір аліментів з 1 грудня 2021 року складе мінімум 1 050 грн (на дітей до 6 років) і 1 309 грн (на дітей від 6 до 18 років). Згідно із законодавством, сума аліментів залежить від доходу батька і ділиться на гарантовану і рекомендовану. У 2021 році цифри будуть наступними: 2100 і 2618 грн.

Опікуни або піклувальники дітей до 6 років можуть розраховувати на допомогу в розмірі 5 250 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 6 545 грн, тобто 2,5 прожиткових мінімуми.

Виплати на дітей, які мають інвалідність, у грудні 2021 року становитиме 7 350 грн, якщо дитина молодша за 6 років, та 9 163 грн, якщо їй від 6 до 18 років.

Грошовий еквівалент "пакету малюка" з 1 грудня 2021 року становить 6 300 грн.

Пенсія

Мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня 2021 року складе 2600 грн. Для учасників бойових дій пенсія зросте до 4061 грн. Максимальний розмір пенсії теж збільшиться на 800 грн і дорівнюватиме 19 340 грн.

Допомога з безробіття

Громадяни України, які втратили роботу, отримуватимуть 9924 грн замість 9516 грн. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю не зміниться - не більше 650 грн при наявності 6 місяців трудового стажу і 1800 грн, якщо трудовий стаж більше півроку.

Податки

З 1 грудня 2021 року в Україні передбачено підвищення низки податків, а саме ЄСВ (єдиний соціальний внесок), єдиний податок для фізичних осіб підприємців (ФОП першої та другої групи).

Вони будуть встановлені на такому рівні:

Мінімальний розмір ЄСВ збільшиться до 1430 грн (був 1320 грн);

Єдиний податок для ФОП першої групи - до 268 грн (був 260);

Єдиний податок для ФОП другої групи-1430 грн (був 1200).

Комунальні тарифи

З 1 грудня ціни на газ майже для 500 000 домогосподарств в Україні можуть різко зрости. Щоб уникнути стрімкого подорожчання цін на паливо вони повинні змінити власного постачальника газу – перейти від так званого постачальника останньої надії (ПОН) до іншої компанії, яка не виконує функцію форс-мажорного постачальника газу і пропонує фіксований до травня 2022 року тариф.

Функцію в Україні виконує ДК"Нафтогаз". У листопаді Кабмін тимчасово обмежив тарифи постачальника останньої надії на 7,96 грн за кубометр. Термін дії цього обмеження закінчується вже 1 грудня. Наскільки через це може підскочити ціна на газ для споживачів, поки невідомо, але ДК "Нафтогаз" вже попередив, що вартість палива зросте.

Проїзд в громадському транспорті

Поки в Києві обіцяли відкласти підвищення вартості проїзду, у Львові активно обговорюють подібний варіант-ціна може зрости якраз в грудні. У місті пропонують введення єдиного електронного квитка вартістю 10 грн з можливістю пересадки протягом 40 хвилин.

Електронна прописка

З 1 грудня має набути чинності закон "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні", якщо президент його підпише.

Відповідно до нього, зареєструвати своє місце проживання можна буде через сервіс"Дія". За допомогою цієї ж технології вийде задекларувати зміну місця проживання.

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