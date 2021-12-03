Радник президента України з економічних питань Олег Устенко пояснив, чому українці не зможуть отримати обіцяну за вакцинацію 1000 грн готівкою.

Як пише Politeka.net, ситуацію із 1000 грн, яку пообіцяли виплачувати усім вакцинованим українцям, у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" прояснив Олег Устенко, який працює радником Володимира Зеленського з економічних питань.

За його словами, видача коштів готівкою може призвести до зростання інфляції, а також є ризик виведення їх з економіки країни, наприклад, витратитися на імпорт.

Зауважимо, що обіцяна 1000 грн надійде через систему "Дія" і витратити їх можна буде лише на певні послуги, як-от: подорожі Україною, внутрішні авіа та залізничні перевезення, спортивну індустрію (спортзали, фітнес-клуби), культурно-розважальну сферу (кінотеатри, театри, музеї, концертні та виставкові зали), купівлю книг тощо.

Таке рішення Олег Устенко пояснив тим, що ці сфери найбільше страждають під час пандемії, тому метою виплати 1000 грн є не тільки стимул до вакцинації, а й підтримка сектору послуг. Тому, якщо кошти видати готівкою, то проконтролювати їх використання не можливо проконтролювати.

Нагадаємо, що програма стартує з 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року. 1000 грн отримають українці, які вакцинувалися як до 19 грудня, так і після.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксували 13 777 нових хворих на COVID-19. За 2 грудня зафіксували 509 летальних випадків.

Зауважимо, що старт вакцинації від коронавірусу в Україні відбувся 24 лютого цього року. Загалом, від початку кампанії проведено усього 25 159 558 щеплень, а за останню добу медики провели206710 вакцин.

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