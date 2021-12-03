Радник президента України з економічних питань Олег Устенко пояснив, чому українці не зможуть отримати обіцяну за вакцинацію 1000 грн готівкою.
Як пише Politeka.net, ситуацію із 1000 грн, яку пообіцяли виплачувати усім вакцинованим українцям, у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" прояснив Олег Устенко, який працює радником Володимира Зеленського з економічних питань.
За його словами, видача коштів готівкою може призвести до зростання інфляції, а також є ризик виведення їх з економіки країни, наприклад, витратитися на імпорт.
Зауважимо, що обіцяна 1000 грн надійде через систему "Дія" і витратити їх можна буде лише на певні послуги, як-от: подорожі Україною, внутрішні авіа та залізничні перевезення, спортивну індустрію (спортзали, фітнес-клуби), культурно-розважальну сферу (кінотеатри, театри, музеї, концертні та виставкові зали), купівлю книг тощо.
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Таке рішення Олег Устенко пояснив тим, що ці сфери найбільше страждають під час пандемії, тому метою виплати 1000 грн є не тільки стимул до вакцинації, а й підтримка сектору послуг. Тому, якщо кошти видати готівкою, то проконтролювати їх використання не можливо проконтролювати.
Нагадаємо, що програма стартує з 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року. 1000 грн отримають українці, які вакцинувалися як до 19 грудня, так і після.
Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксували 13 777 нових хворих на COVID-19. За 2 грудня зафіксували 509 летальних випадків.
Зауважимо, що старт вакцинації від коронавірусу в Україні відбувся 24 лютого цього року. Загалом, від початку кампанії проведено усього 25 159 558 щеплень, а за останню добу медики провели206710 вакцин.
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